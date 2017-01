En desacuerdo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En medio de las presuntas negociaciones que existen en torno a una pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor, el sonorense y actual campeón mundial Pluma de la OMB, Óscar Valdez, se mostró en contra de dicha iniciativa.



El nogalense aseguró que respeta las artes marciales mixtas como deporte de combate, pero afirmó que un choque entre peleadores profesionales de diferentes ámbitos no resultaría nada equiparable.



“A mí en lo personal no me agrada para nada esa pelea, porque es mucha desventaja; si Mayweather cae en el mundo de McGregor, donde se puede usar lo que sea, pues obviamente ganaría McGregor, yo pienso.



“Y si McGregor entrara al mundo del boxeo, obviamente ganaría Mayweather, así que no me gusta para nada la comparación entre un boxeador con un peleador como es McGregor, yo pienso que se debería quedar así como es, deportes individuales”, expresó.



Valdez incluso confesó ser amigo de la reconocida peleadora de la UFC, Ronda Rousey, con quien a menudo comparte gimnasio durante las preparaciones que realiza en California.



“Se puede decir que es más difícil la UFC, dándole el crédito, porque son más cosas; yo como boxeador, por ejemplo, me preparo en la técnica y en agarrar condición como boxeador.



“No es la misma boxear a estar luchando con alguien, yo cuando juego con mis amistades y lucho siento que me canso mucho más, yo siempre me he imaginado que en las artes marciales mixtas se necesita más disciplina y más entrenamiento”.