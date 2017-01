Novena sinfonía

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para los Soles de Sonora la novena victoria de manera consecutiva puede llegar ante su afición.



En lo que será su primer partido en casa de este 2017, los sonorenses buscarán conseguir un triunfo más al hilo en la presente temporada de la Major Arena Soccer League cuando reciban al Atlético Baja a las 19:00 horas en el Centro de Usos Múltiples.



En esta misma campaña, los sonorenses cuentan con dos antecedentes en contra de la escuadra bajacaliforniana; dos triunfos, uno en cancha ajena (15-3) y el otro como local (14-6), siendo este el más reciente.



Escenario que no tiene confiado al director técnico de los vigentes subcampeones de la liga, Luis Jaime Borrego, debido a que siempre son un rival complicado de enfrentar en la cancha que sea.



“Todos los partidos son diferentes, todos los partidos se juegan, son diferentes, por ahí puedes salir en una mala tarde, no te entra el balón, entonces, va ser un partido difícil, no sé cuánto vaya a quedar, pero va ser un partido difícil”, mencionó.



La escuadra sonorense no conoce la palabra derrota desde su debut en la temporada, misma situación que al igual en casa, en la que han ganado sus cuatro compromisos disputados, que los tiene afianzados en la punta de la División Suroeste con marca de ocho triunfos por una sola derrota; mientras que los fronterizos son segundos con cinco ganados por cinco perdidos.