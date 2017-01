Báez está adaptado a Soles

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para el defensor Víctor Báez, la adaptación en su primera temporada con Soles de Sonora ha sido de la mejor manera posible debido a los compañeros y cuerpo técnico que integran el plantel.



El jugador llegado del conjunto de Saltillo Rancho Seco para esta campaña en la Major Arena Soccer League destacó la calidad de jugadores con los que comparte vestuario y que actualmente son líderes de la División Suroeste.



“Mi adaptación ha sido muy buena, la mera verdad todos son jugadores muy buenos, tanto cuerpo técnico, jugadores, son muy competitivo, entonces yo me adapté lo más pronto a su sistema y ahorita estoy muy a gusto”.



“Me he sentido muy bien, la verdad llegué a un equipo muy competitivo, es un equipo que no juega nada más por jugar, juega por ganar, y por tener un lugar para lo que son los playoffs”, indicó.



El zaguero de origen coahuilense mencionó que el estilo ofensivo que propone el director técnico Luis Jaime Borrego los ha favorecido para actualmente contar con un récord de ocho triunfos por una derrota y el mejor ataque de la liga con 116 goles.



“Es un estilo de juego muy agresivo, entonces se nos da todo, se nos da muy bien porque a los equipos gringos, si hay algo que les molesta es estarlos atacando, entonces ese sistema se adapta muy bien a nosotros y nos ha dado resultado hasta ahorita”, comentó.



Y añadió que el buen ambiente y compañerismo que prevalece entre cada uno de los integrantes del plantel ha sido fundamental para el buen momento que atraviesa la escuadra sonorense en la temporada.