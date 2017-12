En su momento

(GH)

Feliz y confiado por su buena temporada se encuentra el lanzador de los Águilas de Mexicali Rolando Valdez.



"Me he sentido muy bien, saludable y espero seguir así lo que queda de la temporada, desgraciadamente al final de la primera vuelta no se nos dieron los resultados, pero ahorita estamos muy motivados para cerrar fuerte la campaña", expresó.



Actualmente, Valdez lidera la Liga Mexicana del Pacífico en cuanto a porcentaje de efectividad, algo que admitió no se esperaba.



"La verdad es que no lo esperaba, pero para eso trabajo, llegué primero buscándome un puesto en la rotación y ahorita las cosas se me están dando, me he adaptado muy bien con el catcher (Xorge Carrillo) y esperemos seguir así", dijo con una sonrisa.



Sobre la competitividad de la LMP, el lanzador derecho se lo adjudicó a la presencia, cada vez más fuerte, de los jóvenes que integran los equipos.



"Yo se lo atribuyo a que hay muchos jóvenes, los cuales batean mucho, tiran muy duro, ahora este año ya son pocos los jugadores de 40 o más años, pienso que es lo que está pasando y es por eso de lo competido de la liga", aseguró.



El oriundo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, subrayó que al ser Mexicali el actual monarca de la liga, es un motivo por el cual todos los equipos les juegan aun más fuerte.