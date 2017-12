Con la meta de coronarse

(GH)

A lograr el campeonato como lo hace a cada equipo que llega es a lo que viene el nuevo lanzador de Naranjeros de Hermosillo, Luis Alonso Mendoza después de ser confirmado el movimiento.



El nacido en Veracruz y ex ligamayorista declaró, en entrevista difundida por el club a través de su programa Naranjeros Radio, que vendrá a dejar toda su entrega a un conjunto que, desde su punto de vista, ha estado haciendo bien las cosas en la campaña.



"Estoy muy emocionado por esta nueva oportunidad, con un nuevo equipo y con la mentalidad que voy a todos los equipos, la de lograr el campeonato y esperemos que este año el equipo siga jugando como está y ponerme las pilas para dar todo de mí en la loma", explicó.



Además, declaró que la noticia de su nueva franela lo tomó por sorpresa, pero sabe que todo jugador profesional de beisbol está expuesto a este tipo de modificaciones a lo largo de su carrera.



"Uno como jugador siempre está expuesto a este tipo de cosas, en este caso el cambio. No me lo esperaba, pero al mismo tiempo había tenido pláticas con mi equipo Yaquis y al darme la noticia del cambio, me sentí contento por pitchear en casa", declaró.



Mendoza, quien desde hace unos años reside en Hermosillo, destacó lo agradable que resulta para él el hecho de poder lanzar ante la ciudad que lo ha recibido junto con su familia.



"Me han adoptado muy bien, he hecho bastantes amistades aquí y bueno, venir ahora a pitchear a mi casa me va a poner ese extra cada vez que tome la loma de pitcheo", dijo.



Destacó también que una de las cosas que más aportará será la experiencia que le ha brindado un amplio recorrido por el beisbol de Grandes Ligas y el de Japón en la que espera sea una larga carrera con Naranjeros.



"Es una motivació muy grande y el compromiso es enorme y desde el primer juego con Naranjeros quiero dejar una buena impresión y poder pitchear muchos años con este equipo", explicó.