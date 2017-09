César Montes quiere el título

Monterrey, Nuevo León()

El canterano César Montes ya vivió una temporada de ensueño de Rayados, pero la cual terminaron con un subcampeonato.



O ser eliminado en cuartos de final por los Tigres, luego de ser sublíderes, por lo que expresó que de nada servirá el desempeño que tengan en el rol regular si no se culmina con la corona.



"Para nosotros es una motivación romper records, pero no sirve de nada, yo creo que eso queda en la historia, nosotros buscamos un campeonato y no nos sirve de nada romper records, si no conseguimos un campeonato", expresó el olímpico en Río 2016 y participante en la Copa Oro con el tricolor Mayor.



En lo personal, Montes dijo que la experiencia de haber ido a la banca y jugarse el puesto con Nicolás Sánchez, es algo nuevo, pero que le motiva a dar lo mejor.



"La verdad que afortunado por la competencia que hay en el grupo; yo creo que esto es lo que nos lleva a nosotros a estar en los primeros planos y la verdad que la competencia es sana y eso es lo más bonito de esto y al que decida el técnico poner nosotros dispuestos al cien por ciento jugar y darlo todo por la camisa", añadió.