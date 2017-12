Regresa al rebaño

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Regresar con Cimarrones de Sonora al Ascenso MX representa para Juan de Alba otra oportunidad de ganarse un puesto dentro del equipo de cara a lo que será el Torneo Clausura 2018.Tras un semestre de ausencia, el zaguero central llegó junto a otros cuatro jugadores de las Fuerzas Básicas del Querétaro para integrarse al plantel sonorense en este nuevo certamen de la categoría.El elemento de 23 años formó parte del primer equipo del cuadro queretano el pasado semestre, pero su única participación fueron tres compromisos como titular en Copa MX."Vengo contento y motivado para esta oportunidad que me dan nuevamente, yo vengo a demostrar y a pelear por un lugar, ya que me fui y ahora hay nuevos jugadores, espero poder ganarme un puesto", expresó ayer en su primer día de entrenamientos con el equipo.Pese a no poder debutar con los Gallos Blancos en el máximo circuito y tener su mayor actividad con el cuadro Sub 20, el defensor dijo sentirse tranquilo con esa situación y espera poder aportar en lo que se pueda al plantel en el próximo certamen."Va servir de mucho, es muy diferente el tipo de juego, acá es más de roce, más de contacto, correr, y allá es más de futbol prefabricado y todo; con lo que estuve acá ya conozco la categoría, me va ir muy bien, espero aquí se me de la oportunidad y de ahí ayudar en cancha al equipo en el torneo", declaró.