Jorge Domínguez gana 'sin querer'

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al llegar a Puerto Peñasco, Jorge Domínguez sólo tenía la intención de disfrutar las alegrías que el Rocky Point Rally le tenía preparadas, pero sin esperarlo conquistó el premio a la mejor moto shopper de la jornada.



El originario de El Paso, Texas, manifestó que él sólo quería pasar un rato agradable y que decidió entrar al concurso para ayudar a la causa, y lo que pasó después lo llenó de felicidad.



"No me lo esperaba, yo nada más vine a pasar el rato y ya estando aquí decidí competir para ayudar a la causa. Tengo unos quince años que me decidí a meterle a esta motocicleta, más o menos", destacó.



Esta no es la primera ocasión ni que gana un concurso de estas características ni que viene a la frontera de Sonora, a donde regresa después de unos años de pausa.



"No es la primera vez que gano, ya he triunfado en otros también. Ya esta es como la quinta vez que vengo, pero tenía como siete años que no regresaba y me ha ido muy bien, me ha gustado mucho la mejoría", explicó.



Domínguez explicó que desde que tenía 15 años se dedica a esto de las motocicletas y le nació por el amor que su papá le tenía a estas máquinas, el cual le heredó y no lo ha desaprovechado al practicarlo con mucha frecuencia.