Reyes de los bolos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El estadounidense Jakob Butturff y la filipina Krizziah Lyn Tabora se coronaron en el Campeonato Mundial de Boliche Qubica-AMF en su edición 53, en sus respectivas ramas.



Con 246 puntos, Butturf conquistó la rama varonil al pegarle en la gran final del certamen a Óscar Rodríguez, originario de Colombia, quien hizo 201 rayitas en el marcador.



El oriundo de Estados Unidos se ganó el pase al duelo final al imponerse ante el malasio Ahmad Muaz Mohd en la semifinal con 266 unidades a su cuenta; el derrotado alcanzó apenas 176.



Butturf alcanzó un total de 8756 durante el transcurso del Campeonato, con un porcentaje por juego de 218.90 y su puntuación más elevada fue de 277.



Por su parte, Krizziah Lyn se llevó el campeonato femenil superando a la originaria de Malasia, Siti Safiyah Amirah Abdul, con un marcador de 236-191.



La ahora campeona del mundo derrotó en la semifinal de la competencia a la colombiana Rocío Restrepo por pizarra de 249-222.



Durante las rondas clasificatorias, Lyn Tabora acumuló un total de 8799 puntos con un porcentaje por juego de 219.97, siendo 277 su puntuación más alta.



La edición 53 del Campeonato Mundial de Boliche Qubica-AMF tuvo lugar en Bol 300 de Hermosillo desde el lunes hasta ayer.



UNA FELICIDAD INDESCRIPTIBLE



Como una felicidad indescriptible describió la competidora filipina KrizziahLyn Tabora el logro de conquistar título de la rama femenil de la Copa Mundial de Boliche Qubica-AMF.



"Me siento muy, muy, muy feliz y abrumada por todo esto en el torneo, no puedo describir lo que siento porque es mi primer título en mi segundo Mundial y porque anteriormente me fue mal, la anterior ocasión en 2012", expresó.



En su punto de vista, la competidora de origen asiático consideró que la clave para adjudicarse como la mejor entre las damas fue la concentración durante sus tiros en cada uno de los juegos disputados.



ORGULLOSO DE SU CAMPEONATO



Convertirse en el nuevo monarca de la rama varonil del Campeonato Mundial de Boliche Qubica-AMF 2017 es un sentimiento de orgullo para el estadounidense Jakob Butturff, pero más especial fue para él poder representar a su país.



"Para mí fue bastante presión, vas a otro País y representas al tuyo, es algo que me encanta hacer. Mucha presión para mí en poder regresar a casa con algo, pero con mucho apoyo se pudo lograr el título.



"No puedo estar más feliz de lo que estoy en este momento y representar a mi país", indicó.



Con el campeonato mundial en las manos, el estadounidense espera poder mantener el nivel y repetir la hazaña dentro de dos semanas en el Mundial por equipos en Las Vegas, Nevada.