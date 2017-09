"Eliminación es injusta": García

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El estar fuera de cualquier posibilidad de clasificarse a la ronda de los octavos de final -con todavía un partido pendiente por jugar en la Copa MX- es una situación inmerecida para el equipo de Cimarrones de Sonora , confesó el director técnico Mario García.El estratega del conjunto sonorense considera que el funcionamiento mostrado en cancha no refleja en su totalidad los resultados obtenidos al momento en el torneo copero, donde el equipo tiene asegurado el último puesto del Grupo 8 con un solo punto, producto de un empate y dos derrotas."Tristemente, la realidad es que en Copa deberíamos de estar bien, pero ya no lo estamos, con lo que hizo el equipo en tres partidos debería de haber tenido más crédito el punto, pero bueno, el hubiera no existe."Hubiéramos tenido un bonito contendiente en la siguiente fase en Copa a como están jugando los muchachos ahorita en el torneo", declaró.Con una racha de cuatro partidos sin perder, incluyendo un compromiso de Copa MX, además de contar con 10 goles a favor por seis en contra en ese lapso, el timonel de los ‘cornudos’ destacó que con esa contundencia a la ofensiva mostrada en los últimos encuentros están para dar pelea a cualquier oponente."Nos dan esos pasajes del futbol que queremos, hay que analizar, trabajar y alargarlos. Creo que podemos ser más consistentes en eso y siendo más consistentes vamos a tener más chance de pelearle a cualquiera", señaló García Covalles.