Viene Figueroa bien recuperado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras una lesión que lo dejó fuera la mitad de la temporada con los Diablos Rojos del México, José Augusto Figueroa dijo ayer sentirse listo y recuperado para la nueva temporada con Naranjeros de Hermosillo.



"De la lesión vengo recuperado al 100%, ahora es cuestión de agarrar ritmo y confianza a la hora de hacer el swing, pero ya estamos casi listos", comentó.



Figueroa, de 24 años, participó en 40 juegos durante el verano y sumó un total de 41 hits, conectados en 117 turnos en la caja de bateo y dejando un porcentaje de .350.



"Conseguí muy buenos números, lamentablemente me lastimé la mano y me perdí la mitad de la temporada, pero no hemos parado de trabajar en la recuperación, por lo que ahora estamos en excelentes condiciones de salud", indicó.



La temporada 2017-2018 será la primera de José Augusto con el equipo naranja y reconoció que es algo que quería desde pequeño; anteriormente ha pertenecido a Yaquis de Ciudad Obregón y Venados de Mazatlán.



"Jugar con Naranjeros es una de las metas cumplidas que tengo dentro de este deporte, desde chiquito lo había querido y gracias a Dios se me da la oportunidad y me siento muy bien, muy contento y orgulloso de poder portar la casaca de Naranjeros", externó.