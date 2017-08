A cerrar el negocio

(GH)

Enfocado, en gran forma física y con mucha motivación es como llega Omar "Businessman" Chávez hoy a su pelea ante Roberto "Amenaza" García.



Chávez y García se enfrentarán esta noche a 12 asaltos en peso Medio por el Campeonato Plata del Consejo Mundial de Boxeo en el Gimnasio Nuevo León de Monterrey.



Omar, de 27 años, sabe que su triunfo ante Ramón "Inocente" Álvarez, el pasado 29 de abril, llamó la atención de muchos fanáticos y no quiere dejar dudas de su calidad en este combate.



"Vengo de una victoria en donde toda la gente me volteó a ver, ya que estábamos en la antesala de ‘Canelo’ vs. Chávez Jr., por lo que muchos vieron mi nocaut ante el ‘Inocente’ y empezaron a hablar cosas buenas de mí, eso me motivó mucho para entrenar duro", comentó.



Sobre su preparación, Chávez estuvo concentrado durante dos meses en las montañas de Toluca, así como en la Ciudad de México.



"Hice las cosas muy bien en la preparación gracias a Dios, me preparé bien en Toluca y en la Ciudad de México. Hay confianza y arriba del ring, que sea lo que Dios quiera, yo voy a hacer lo que tenga en mis manos para ganar", agregó.



De ganar este duelo, el menor de los hermanos Chávez tiene en su mente grandes nombres a los que le gustaría medirse en un futuro.



"Si pudiera escoger algún rival sería Miguel Cotto, siempre he querido pelear con él por todo lo que representa en este deporte, también quisiera una pelea contra David Lemiuex".