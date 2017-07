información relacionada Fotogalería Con olfato goleador

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En su trayectoria como futbolista profesional hay algo que caracteriza al delantero Gustavo Ramírez: Anotar goles.



Las estadísticas del refuerzo de Cimarrones hablan por sí solas: 56 goles en 128 partidos en rol regular del Ascenso MX.



El jugador paraguayo arribó a México en 2009 a las fuerzas básicas del Pachuca y desde los 19 años de edad empezaba a mostrar sus cualidades como romperredes en las inferiores del balompié nacional.



Puede presumir en su palmarés individual de un título de máximo artillero que lo consiguió con Alebrijes de Oaxaca en el Apertura 2013 con once tantos y en el último año futbolístico, nadie en la división de plata tuvo más anotaciones que él con un total de 20.



Ahora el elemento sudamericano está comprometido en repetir la fórmula goleadora vistiendo la camiseta de los Cimarrones y trascender con el equipo a partir de este Apertura 2017. Su séptimo conjunto dentro de la categoría.



"Con la misma pasión de siempre de los clubes donde estuve, pienso defender a muerte esta camiseta y estar peleando siempre para grandes cosas con el equipo a partir de este torneo.



"Yo estoy muy ilusionado aquí, porque como veo al equipo, como entrena, como el convivio de todos los días de los jugadores, se siente una alegría en el grupo, hay muy buenas personas, hay muchos jóvenes que tienen mucha hambre de triunfar, eso es muy bueno y seguramente con el trabajo de los profes también vamos a llegar alto en el torneo".



Desde su llegada al País, siete años fueron los que tardó Ramírez Rojas en pisar una cancha de la Liga MX. Su debut fue el 7 de febrero con el cuadro de Pachuca ante Pumas en el Clausura 2016, institución que le brindó la oportunidad de llegar al futbol mexicano.



Su estadía en el máximo circuito con los "Tuzos" no fue como lo esperaba. Disputó sólo seis partidos, todos como titular y anotó un gol en 61 minutos en cancha durante ese semestre, lapso en el que el conjunto hidalguense ganó el título de la liga ante Monterrey.



"Con Pachuca tuve un paso fugaz en mi vuelta, lastimosamente no se dieron las cosas para quedarme más ahí con el equipo, lo bueno que uno también estando en un club grande aprende mucho, aprende mucho de la convivencia", relata.



Ante el nuevo reto con el equipo que dirige Mario García, al que llega por la opción de préstamo por un año, el jugador de 27 años de edad piensa en regresar a la división de mejor futbol de México.



En la temporada 2013-14 con la escuadra de Estudiantes Tecos se quedó a la orilla de obtener el tan ansiado boleto al perder la final del ascenso en contra de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y asegura ahora, qué mejor que lograrlo con el cuadro sonorense.



"Obviamente que el objetivo de uno estando en el Ascenso, es llegar a Primera, consolidarse, ganar títulos importantes y para eso estamos trabajando. Creo que no sólo yo, sino también todos mis compañeros tienen el sueño de estar en Primera y de ganar muchos títulos. Ese es el sueño de todos nosotros los que estamos con Cimarrones", asegura.