Pacheco recibe la confianza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Afianzado como el juvenil titular en cada uno de los segundos periodos de esta temporada del Cibacopa, el jugador de Rayos de Hermosillo Édgar Pacheco no baja los brazos y quiere mantener ese rol que desempeña.



El escolta de 20 años de edad aprovecha cada minuto que le brinda el coach Gene Cross en la duela al contar con ocho compromisos disputados, en comparación con la temporada 2015 cuando sólo disputó tres con los hermosillenses.



"Esta vez gracias a Dios tengo la oportunidad de ser el rookie titular y como me ha estado yendo muy bien, quiero seguir trabajando para no perder esta oportunidad de seguir teniendo este papel con el equipo esta temporada", dijo.



Rodeado de jugadores experimentados, Pacheco Lomelí está consciente que además de recibir los consejos de sus compañeros, se debe de aprender observando para llegar a entender lo más rápido posible al estilo de juego que se quiere en el equipo.



"No hay necesidad de que te digan algo para que tú aprendas, tú tienes que ver también para con el simple hecho de ver, adaptarte al sistema, ajustarte a las cosas que ellos te dicen y poder realizar el trabajo de la mejor manera posible", mencionó.



Tras perder el primer encuentro de la temporada y hasta ayer acumular una racha de nueve victorias al hilo, el juvenil aseguró que el buen momento de la escuadra hermosillense se debe a la adaptación a la forma de jugar del coach Gene Cross.