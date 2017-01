Juan Carlos Chávez piensa en el siguiente triunfo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de caer en su debut en casa, dos por uno, ante los Mineros de Zacatecas, el timonel de Cimarrones de Sonora , Juan Carlos Chávez, destacó que el equipo ya piensa en obtener el triunfo ante los Cafetaleros de Tapachula el próximo sábado, en la fecha tres del Torneo de Clausura 2017 del Ascenso MX.Indicó que después de no sumar unidades en dos jornadas, trabajarán para revertir las fallas que se han presentado durante los encuentros de liga, pues deben escalar en la tabla de cociente.“Hemos cometido errores puntuales que se transformaron en goles en contra, si bien nos enfrentamos a los mejores del torneo pasado, allá en Celaya no lo hicimos bien en el primer tiempo, ya en la segunda mitad me gustó, ahora lo habíamos hecho adecuadamente, pero no fuimos certeros”, comentó.Dijo que corregirán los detalles que han costado dos caídas de manera consecutiva, por ello se harán algunas modificaciones buscando derrotar a Cafetaleros de Tapachula como visitantes.“Hay un plantel amplio para hacer cambios, no hemos podido mantener el cero atrás y las ocasiones que generamos no las hemos metido, no hay pretextos ante Tapachula, sé que será un partido muy difícil, pero nosotros tenemos que ir a lograr unidades para recuperar terreno”, expresó.Asimismo, detalló que estará rotando a sus elementos para el inicio de la Copa MX el próximo martes cuando reciban a los Xolos de Tijuana, ya que quieren hacer un buen papel en la competición.