Cazador en el campo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El llamado a integrar la selección mexicana de futbol americano de la Conadeip no fue el final de la carrera de Hugo Daniel Farías, quien después de jugar para los Búhos de la Unison pretende seguir derrochando su talento en los circuitos locales.



Su legado fue grande en el conjunto de la Universidad de Sonora, con quienes incluso llegó a disputar una final del Grupo Libertad de la Conadeip y recibió galardones individuales.



Estos logros le valieron la nominación al Premio al Mérito Deportivo de EL IMPARCIAL 2016, por primera vez para jugadores de este deporte y flag.



“Yo empecé en la Secundaria con un grupo de amigos, resultó que uno de los que estaba conmigo en la escuela tenía un primo jugando americano y de ahí surgió con Yaks, cuando tenía 15 años”.



“Estuve con ellos tres años, después me fui a la Ciudad de México a jugar con el Tec de Monterrey, donde estuve un año; por cuestiones personales me regresé a Hermosillo y jugué con Knights”, expresó.



Una vez de vuelta a su ciudad natal, el tackle defensivo se unió a las filas del conjunto “emplumado” en la categoría Mayor, donde pasó sus cuatro años de elegibilidad y recibió la oportunidad de vestir el uniforme nacional.



Esto con motivo del Tazón de las Estrellas que cada año enfrenta a los mejores jugadores de la Liga Premier de la Conadeip frente a un combinado de la NCAA de Estados Unidos.



“Muy emocionado, porque por todos quisieran haber estado en ese llamado, representar a tu institución y al País. Jugamos contra una tercera división de Estados Unidos, si bien ganamos con un marcador amplio, yo creo que fue por la buena calidad de jugadores que tenemos aquí en México”.



“También por la definición de las jugadas, siempre concretábamos todas las jugadas, sin embargo, el equipo de Estados Unidos también era muy bueno, sólo que tuvo errores que los dejó abajo en el marcador”.



Fue en la campaña 2013 cuando debutó en el circuito nacional con los Búhos, pero son las últimas dos las cuales recordará más, según comentó, ya que en ambas fue un referente.



En la edición 2016 los suyos cayeron frente a la UABC Tijuana en la final regional, aunque afirmó que su trayectoria en esta disciplina continuará este año con Yaks en la categoría Arena del circuito hermosillense.



“La temporada pasada me mencionaron como Jugador de la Semana, pero yo digo que esta fue para la que más me preparé; desde principios de año, por motivación de que era mi última temporada, nos preparamos mucho mejor que en las demás temporadas”.