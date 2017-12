Wilfred disfruta el trayecto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El corredor originario de Kenia, Wilfred Nytatogo, quien se llevó el primer lugar en los 10 kilómetros, señaló sentirse contento por este nuevo logro.



"Me sentí muy buen durante el recorrido, estoy muy feliz de haber ganado, la ruta estuvo muy buena con muchas subidas y bajadas pero la disfruté mucho", comentó.



Sobre el trayecto, que constaba en recorrer la mina Argonaut Gold en La Colorada, Sonora, el africano comentó que fue complicado pero supo como adaptarse al terreno.



"Fue diferente a las demás carreras, correr con subidas y bajadas fue un poco más difícil pero hicimos un buen trabajo y nos pudimos quedar con el primer lugar, me siento muy contento".



El domingo 5 de diciembre Nyatogo conquistó el primer lugar absoluto dentro del Medio Maratón que se celebró en la capital sonorense y afirmó tener aún carreras programadas en lo que resta del año.



"Tengo muchos planes a futuro, el próximo domingo me voy a correr a Monterrey también de 10 kilómetros, el fin de semana pasado quedé también en primero en el medio maratón de Hermosillo y traemos buen ritmo", afirmó.