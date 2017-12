Con ganas de ayudar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la disposición de ayudar en el rol que el cuerpo técnico decida en el centro del diamante es como llega el lanzador Geoffrey Broussard al roster de los Naranjeros de Hermosillo.



El serpentinero estadounidense cuenta con experiencia dentro del circuito invernal, luego de que en la campaña 2014-2015 tuviera participación con el equipo de los Charros de Jalisco en cinco juegos lanzados.



"Ya llegué aquí, me siento muy feliz, es mi segunda experiencia en esta liga, y simplemente vengo a aportar lo que pueda, ya sea como abridor o como relevo en la parte final de la temporada",



mencionó.



Sin poder debutar con los hermosillenses en la serie como local ante Yaquis de Ciudad Obregón, el relevista podría hacer sus primeros lanzamientos ante Venados de Mazatlán y dijo sentirse ansioso por hacer las cosas bien con el equipo.



"Por mí yo estaría listo para tirar aquí, pero creo que mi debut se puede dar en la siguiente semana, ya hablé un poco con los coaches y me dijeron que estuviera listo para lanzar desde el bullpen, a mí no me importa desde dónde, simplemente quiero jugar y hacer un buen papel con el equipo", expresó.



Con experiencia ligamayorista en su carrera, el lanzador de 27 años de edad espera tener una buena participación con la novena naranja en la campaña, en busca de una nueva oportunidad en Grandes Ligas al terminar su contrato con los Rojos de Cincinnati.