Rebeca satisfecha con tiempo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La keniana Rebeca Jelagat se mostró emocionada por haber hecho uno de sus mejores tiempos en distancia de 10 kilómetros, por lo que se quedó con el primer lugar de la Primera Gran Carrera La Colorada.



"Esta carrera fue muy buena, hice uno de mis mejores tiempos y en un terreno al que no estoy acostumbrada por lo que en mi próxima carrera me será más fácil todavía".



La corredora comentó que este tipo de rutas es algo nuevo para ella y pudo adaptarse para ganar, además mencionó que pasa por uno de sus mejores momentos, pues ganó el Maratón de Hermosillo que se llevó a cabo el 5 de diciembre.



"La ruta estuvo muy bien con subidas y bajadas, algo nuevo para mí, muy bonito y me siento muy feliz por este triunfo, me ha ido bien en los dos últimos fines de semana pues me llevé el primer lugar también en el maratón".



La africana decidirá en los próximos días en qué carrera del País participará, pero antes se tomará unos días de descanso en Toluca, Estado de México, en donde entrena.