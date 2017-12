Peter O'Brien voltea a GL

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Regresar a la Liga Mexicana del Pacífico representa para Peter O’Brien una nueva oportunidad para hacer las cosas bien y ayudar a los Yaquis de Ciudad Obregón en la temporada.



Para el jardinero estadounidense esta será su segunda experiencia en el circuito invernal mexicano luego de que en la campaña antepasada formó parte del roster de los Naranjeros de Hermosillo.



"Vengo con mucho ánimo para hacer todo lo que yo pueda y poder hacer mi equipo ganar, me siento bien en todos los aspectos, me estoy ajustando bien a la liga, ya es la segunda vez que vengo aquí y creo que vengo más preparado", expresó.



Con cinco series por disputarse en la segunda vuelta y con la escuadra cajemense fuera de los playoffs en estos momentos de la campaña, el pelotero con experiencia en Grandes Ligas tiene confianza plena en el roster para ser uno de los seis invitados para jugar beisbol en enero.



"Estamos listos para seguir trabajando, jugando duro, y haciendo todo lo que tengamos para ganar juegos, tenemos muy buen equipo y estamos listos para seguir jugando y fajando duro para meternos a los playoffs", señaló.



Tras debutar hace dos campañas con los Diamantes de Arizona, O’Brien no tuvo regularidad dentro de la Gran Carpa, y el año pasado formó parte de cuatro organizaciones hasta terminar con los Dodgers.



Sin embargo, el nacido en el estado de Florida está consciente que su actuación en la pelota invernal mexicana será de gran ayuda para llegar con ritmo a los entrenamientos primaverales y buscar ganarse un puesto dentro de la organización.