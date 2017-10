Yaquis por todo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con una sangre nueva que aportará su talento y un grupo de extranjeros que apuntalarán la ofensiva, los Yaquis de Ciudad Obregón buscan regresar al éxito, aseguró su manejador Miguel Ojeda.



En su primera campaña como manejador en jefe de este conjunto, el sonorense destacó que buscarán ser el equipo que al inicio de la década hizo historia y para eso se prepararon.



“Primeramente hay que añadirle el tema de que son dos extranjeros más y nosotros básicamente estamos yendo con seis bateadores y todavía puede haber algún cambio, puede llegar un pitcher más.



“Creo que la sangre nueva que tiene la organización es gente que tiene mucho talento y que han tenido éxito ya en sus sucursales de Estados Unidos y eso nos da mucha confianza. No estamos confiados y seguimos trabajando”, explicó.



Además tiene muy claro el objetivo para ellos, y adelantó, no es sólo avanzar a la postemporada después de un año sin hacerlo, sino pelear por el título en las últimas instancias.



“Tratamos de tener los pies bien plantados sobre la tierra y empezar a trabajar desde ya como lo hacemos desde el primer día de pretemporada para que el objetivo no sea nada más calificar, sino llegar a la final”, destacó.



Destacó también la importancia de no haber sufrido ningún tipo de lesión en los juegos de pretemporada, por lo que están listos para iniciar este camino en la 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico.