¡Rayos lucen invencibles!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ya son 10 los juegos de forma consecutiva que los Rayos de Hermosillo no conocen la derrota y anoche le pegaron 96-82 a la Garra Cañera de Navolato en el arranque de la serie en el Gimnasio del Estado.



Con este resultado los de la capital de Sonora siguen firmes en el liderato con una decena de éxitos y solo un descalabro sufrido en el arranque de la campaña 2017 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.



De lado de los de casa, Emmanuel Little fue el mejor de la noche al sumar 30 puntos, ayudado por Tristan Spurlock y Michael Pérez, quienes anotaron 22 y doce respectivamente con los tiros de tres como una arma letal.



Por los sinaloenses la mejor cantidad de tantos fue para Dekabrien Eldridge quien encestó 24 , además de Dwayne Mitchell con 22 y Mychal Ammons con 17.



La primera mitad del cotejo estuvo levemente cargada a favor se los de casa quienes, de la mano de Emmanuel Little con 18 unidades en los primeros dos cuartos, se fueron arriba al medio tiempo con marcador de 48-42.



Para el segundo tramo del juego la situación no cambió, y aunque en el tercer periodo la visita intentó reaccionar de la mano de Eldrige, Spurlock respondió por los hermosillenses para el cuarto lapso y con jugadas que despertaron el ánimo de la gente, llevaron la entrevista a buen puerto.