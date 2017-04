Buenas cuentas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la situación a favor de que dependen de ellos mismos y con la mentalidad de ganarle a Venados de Mérida para escalar posiciones está el director técnico de Cimarrones de Sonora , Juan Carlos Chávez.Después de que en los últimos tres encuentros sólo se han conseguido un par de unidades, el estratega afirmó también que no se puede perder de vista que, a pesar de la racha sin victoria, el torneo ha sido de buena cosecha para ellos."Las cuentas no son tan malas, pero lo que se quiere es calificar, por supuesto, y lo más importante es que, sí bajamos del tercero al séptimo, pero dependemos de nosotros mismos y hay que ganar para calificar"."El torneo está muy cerrado y dentro de eso es parte del futbol, lo más importante es que estamos en los primeros ocho, recibimos a Venados, un equipo que ha mejorado con el cambio de técnico", expresó.Aunque acepta el hecho de que la ofensiva ha tenido baja cosecha en los últimos juegos, explicó que no se le puede restar mérito al buen trabajo que se ha hecho en todo el año futbolístico donde superaron el principal problema que era el de la porcentual."Hay que darle mucho valor a lo que han hecho los muchachos, de repente el no ser certero no le puede quitar el mérito a los muchachos de un muy buen torneo de 26 puntos", platicó.