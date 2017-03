Soles jugará a su estilo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A Soles de Sonora no le preocupa lo que venga a hacer hoy Atlético Baja en el duelo de vuelta de la final divisional de los playoffs de la Major Arena Soccer League y será fiel a su estilo de juego colectivo que ha mostrado en la temporada, aseguró el delantero del equipo Daniel López.



El apodado como ‘El Cholo” expresó que mostrarán la misma intensidad dentro de la cancha, tal y como lo hicieron en el primer choque como visitantes en el que obtuvieron el triunfo en territorio fronterizo.

“Nosotros salir a lo que siempre el profesor nos ha pedido, ese es el lema de nosotros, jugar siempre lo mismo y estar siempre concentrados a lo que se nos pide hacer, dejamos de lado lo que ellos vengan a hacer aquí”.



“Nosotros igual, mismo sistema, vamos a manejar lo mismo, con la misma intensidad que nos pide el profesor, de nosotros no vamos a cambiar nada, siento que si nosotros proponemos y hacemos lo que debemos de hacer, no hay ningún problema con el equipo rival”, mencionó.



Y para el jugador nacido en la ciudad de Mexicali señaló que el recibir los juegos de vuelta de cada ronda es una gran ventaja, gracias a la afición que forma parte de la escuadra sonorense.

“Bastante, mucho nos ayuda, te lo digo más por el punto de la afición. La afición es punto clave para nosotros siempre cuando jugamos como local”, añadió.