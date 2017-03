Sin presión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En el entorno de los Soles de Sonora no existe presión por haber terminado la temporada regular con el mejor récord global y la ofensiva más productiva de la Major Arena Soccer League, señaló el defensor del equipo, Raymundo Contreras.



El zaguero de la escuadra sonorense indicó que todo el plantel encarará plenamente concentrado y proponiendo su estilo de juego mostrado a lo largo de la temporada, esto ahora en el duelo de vuelta de la final divisional de los playoffs ante Atlético Baja en el Centro de Usos Múltiples.



"No, para nada, claro que no (presión), Soles tiene una línea y la hemos manejado bastante bien, vamos a salir proponer, a jugar, vamos a hacer fiel a nuestro estilo de juego y vamos a salir entregarnos dentro de la cancha".



"Igual que toda la temporada, preparados, estamos muy bien, vamos a salir a proponer el partido como siempre lo hemos hecho y a salir a ganar", expresó.



Tomando en cuenta lo ocurrido en el partido de ida en casa de los fronterizos, Contreras mencionó que deberán evitar volver a caer en lapsos de relajación para que por consecuencia su estilo de juego dentro de la cancha funcione como locales.



"Nos relajamos un poquito en el tercer cuarto y parte del segundo, estamos trabajando en eso para que nos vuelva pasar lo mismo", añadió.