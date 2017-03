Juega Cimarrones con itensidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque reconoce que sí motiva un poco más por el tema del cociente, el mediocampista de Cimarrones de Sonora , Aldo Polo adelantó que el juego ante Loros de Colima será una final más como las que han venido jugando desde hace tiempo.Recalcó también que considera que esta mentalidad le ha dado resultados en muchos encuentros, por lo que saldrán con la misma intensidad a buscar sumar de a tres puntos."A lo mejor se recalca más por el tema del descenso, nosotros vamos a jugarlo como una final más, desgraciadamente en algunos juegos no se nos ha dado el resultado pero en la mayoría sí y vamos a salir con la misma manera, con mucha intensidad", adelantó.En lo referente al tema de la capitanía, Polo le resta importancia porque considera que la portación del gafet es un requisito que la Federación exige, pero no tiene mayor trascendencia."Yo siempre he dicho que lo de la capitanía es un tema que la Federación te lo pide como regla, pero yo creo que Othoniel ha hecho bien su papel de capitán y yo creo que cualquiera podría portarlos sin ningún problema", mencionó.