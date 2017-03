Olivo enfrenta reto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El hermosillense Víctor Olivo (13-1-1, 5 KOs) se medirá al sinaloense Ángel Guevara (14-3-3, 8 KOs) el próximo viernes en el Gimnasio Solidaridad, como los estelares de una función boxística que albergará 10 peleas profesionales y cinco amateur.



Así lo anunció ayer Luis Carlos Soto, de Thiago Promociones; acompañado por el director del IDH, Bernardo Romero; y el presidente de la Comisión Estatal de Box, Francisco Mouet.



En el combate coestelar estará en disputa el Cinturón Estatal Superwelter, entre Jesús "Zurdo" Mendoza (4-1, 2 KOs) y Tony Álvarez (2-2-1, 1 KOs).



El recientemente nombrado como peleador del año por la comisión estatal de box, Jesús "Cobra" Ahumada (12-0, 8 KOs), enfrentará al nogalense Juan Valdez (5-1, 2 KOs).



Ramón Corral (5-1, 2 KOs) chocará ante Cruz Alonso Peñuelas (3-3, 1 KO), mientras que Ángel Montes (2-11, 0 KOs) se medirá a Juan Carlos Arvizu (1-4, 1 KO).



Bryan Acosta y Enrique Subía estelarizarán un combate de revancha a cuatro rounds, misma medida en la que pelearán Luis Díaz contra Edgar Santoyo, Javier Alvarado ante Javier "Pumita" Rendón y Rubén "Cuate" Páez frente a Osiel "Menona" Bustamante.



La velada incluirá cinco peleas más en corte amateur, con peleadores de Porky Team, Tigre Team, Gim Sol Sur, Gim Sol Norte, Gim Oasis y Gim Tonley.



Durante la conferencia, Olivo se tomó el tiempo para retar al ex campeón mundial interino, David "Tornado" Sánchez, así como a sus dos hermanos, Jonathan y Roberto.



"Yo iba a tener la disputa del campeonato estatal contra Jonathan Sánchez, pero no se hizo por cuestiones de él, que no quiso; quiero mandarle un mensaje para todos los Sánchez, que siempre andan buscando peleas fáciles para hacer récord.



"Cuando quieres ser uno de los grandes, como Juan Francisco Estrada o Miguel Berchelt, tienes que empezar desde abajo y pelear con todo el que esté ahí, al principio tienes que dejar de fuera el dinero", comentó.