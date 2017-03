Otro escalón en Supermosca

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la mira puesta en crear una pelea obligatoria en contra de Román "Chocolatito" González, Juan Francisco Estrada se medirá esta noche al colombiano Anuar Salas por el título Plata Supermosca del CMB.



De conseguir una victoria, el sonorense estaría ‘ranqueado’ en el organismo y en posición de exigir un combate por el título absoluto de la división ante el nicaragüense, dándole así al público la tan esperada revancha que se ha venido postergando desde el 2012.



"Ahora que dejé los títulos Mosca para subir a esta división pues la verdad estoy muy contento de que ya viene una oportunidad de lograr un campeonato del mundo, que ya estoy a un paso de él, a pesar de la inactividad que he tenido.



"Saliendo de esta pelea va a ser obligatorio contra el ‘Chocolate’, ya sería cuestión de él si se hace la pelea, sino hay que buscar otros rivales, que podrían ser Inoue, Carlos Cuadras o ‘Nica’ Concepción", declaró "El Gallo".



La velada de esta noche será en la Arena Ciudad de México ante un rival que ya fue derrotado en 2014 por David "Tornado" Sánchez en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo.



"Es un peleador que se ve que pega duro, tengo que cuidarme de sus golpes, pero bien concentrado y con la preparación que traigo no debe de haber problemas, es una buena pelea, más que nada para la gente.



"Hubo varios nombres, pero al final se decidieron por Anuar, habían puesto a Edgar Sosa y la gente empezó a decir que estaba acabado y cosas así, pero la verdad a mí no me importa el rival que sea".