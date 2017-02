A mostrar su madurez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La hermosillense Sulem Urbina tendrá su cuarta presentación en el boxeo profesional durante la función del próximo sábado a celebrarse en Guaymas, donde aseguró intentará mostrar los avances que ha tenido respecto a sus primeras peleas.



Con una preparación ininterrumpida en Phoenix, Arizona, buscará salir con la mano en alto una vez más en su estado natal, aunque esta vez espera que sea de una manera más contundente.



Su rival será la mexiquense Kumora Badillo, quien a sus 20 años cosecha un récord de dos victorias y una derrota en su corta carrera profesional.



"Es una boxeadora de la capital, sabemos que los boxeadores de la capital son boxeadores que vienen con mucho aire, que son de alto nivel, porque la capital tiene mucho boxeo, sabemos que es una pelea difícil".



"A diferencia de las primeras peleas ya sé más o menos que esperar, sin embargo, en este deporte nunca se para de aprender, aún soy nueva en esto, así que a seguir aprendiendo", comentó.



Un tema que hasta el momento no se le ha dado a la ex seleccionada nacional es el nocaut, ya que cuenta con una decisión dividida y dos unánimes desde que dejó el boxeo amateur.



"No se ha dado, he tenido rivales de mucho aguante. En mi segunda pelea pensé que se iba a dar después del primer round, pero simplemente me tocó una poblana que aguantó mucho golpe, no se ha presentado la ocasión, pero vamos a seguir trabajando para eso.



"Cuando uno empieza en el boxeo profesional es muy diferente al boxeo amateur, hay ajustes que se tienen que hacer, desde la primer pelea hemos estado trabajando para agarrar un poco de estilo más profesional".