De corazón Naranjero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El lanzador regiomontano Jorge de la Rosa sigue teniendo en su mente a los Naranjeros y asegura que algún día le gustaría volver a jugar en la Liga Mexicana del Pacífico.



Tras casi 10 años en el mejor beisbol del mundo, el ex lanzador Naranjero no olvida al equipo que lo dio a conocer en el plano nacional.



"Mi última temporada fue la 2006-2007 y claro, me encantaría ir a jugar, yo se lo he dicho a todo mundo, es el equipo de mis amores y claro que me encantaría regresar, ahí fue donde empecé y me gustaría regresar a pitchear con ellos y ayudar a darle otro campeonato al equipo es lo que más me gustaría hacer", dijo.



"Esta temporada para ellos fue buena, yo vi el último juego contra Mexicali que perdieron, fue un juego en el que se peleó hasta el final y creo que dieron todo, no se dieron los resultados pero creo que ellos dejaron todo ahí, la verdad estoy muy orgulloso de todo lo que hicieron", indicó.



Además habló acerca de su participación en la próxima temporada de Grandes Ligas, así como en el Clásico Mundial de Beisbol.



"Estoy muy bien gracias a Dios, terminando de hacer mi trabajo en el gimnasio y preparándome para lo que venga en la temporada y lo en el Clásico también", aseguró.