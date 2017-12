Los llevan a la escuela

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El conjunto de TBHS-Hangovers superó por pizarra de 63-44 a Profesores, durante la segunda mitad de la octava semana del Torneo de Basquetbol Masters.



El mejor anotador por parte de los ganadores fue Luis Lohr al encestar un total de 14 puntos, le siguieron Omar Palomino con 13 y Sergio Villegas con 8.



Por los caídos, Ángel Salazar y Javier Von anotaron 12 unidades cada uno, secundados por Alejandro Germán con 9 y Eduardo Palomares con 8.



Con este resultado, TBHS-Hangovers mejoró su marca a siete encuentros ganados con tan sólo un descalabro; Profesores dejó su récord en seis triunfos y dos derrotas.



Espinoza y Asociados le ganó 64-51 a Duke y Gil Encinas destacó a la ofensiva con 17 puntos, le siguieron Carlos Galindo y Carlos Cárdenas con 14 cada uno, mientras que Leonardo Vega registró 12.



Por parte de Duke, Luis González lució con 19 rayitas y Carlos Othón con 14, pero no les fueron suficientes para evitar la derrota.



En otros resultados de la semana, TBHS-Profit derrotó 81-44 a San Benito, Old School superó 50-44 A Olea Inmobiliaria, Milenar le ganó 47-36 a Old Boys, Acabalados apaleó 90-52 a Tigres, Weros Team doblegó 79-42 a Sutues, Sonora 40 se impuso 67-63 a Relegados y Farmacias GI venció 86-57 a Combinados.