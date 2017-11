Cimarrones queda fuera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los Cimarrones de Sonora no fueron invitados a la "Fiesta Grande" del Ascenso MX.El objetivo de la liguilla no será posible este Torneo Apertura 2017 para los Cimarrones que se quedaron a un gol de distancia tras empatar a 1-1 ante Venados de Mérida en el estadio Héroe de Nacozari, en su último compromiso del calendario regular de la categoría.El punto ganado no fue suficiente pues combinado con el triunfo de Correcaminos 4-0 sobre Dorados de Sinaloa les impidió a los dirigidos por Mario García meterse dentro de los ocho primeros lugares para finalizar el certamen en el noveno puesto con sus 22 unidades.La primera incidencia del encuentro fue una severa tarjeta roja directa a Gerardo Moreno con una entrada al rival fuera del área al minuto 17 de la primera parte.Con un juego trabado en el mediocampo sin nada para nadie, los visitantes aprovecharon la primera que tuvieron al minuto 34 para abrir el marcador, esto con un desborde Ulises Briceño por el sector de la izquierda y que mandó un servicio pasado al área para que definiera de cabeza Luciano Nequecaur.Al minuto 45, una combinación entre Gustavo Ramírez y Víctor Guajardo terminó dentro del área para que este último sacara un disparo de zurda que se estrelló al poste.Desde el primer instante de la parte complementaria los locales se volcaron hacia el ataque en la búsqueda del empate y fue hasta el 49' que las acciones se igualaron tras un balón que iba dirigido a Gustavo Ramírez y no pudo controlar para que le cayera a Víctor Guajardo que supo definir para volver a la vida a la afición hermosillense.Las aproximaciones al ataque de los cornudos no cesaron en los minutos restantes de ese lapso y con la expulsión de Luca Ontivero al minuto 54, el peligro fue mayor sobre el arco que defendió Armando Navarrete, pero se mantuvo el 1-1 que representó la eliminación del equipo sonorense.