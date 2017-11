Para Cimarrones ganar es la única opción ante la Fiesta Grande del Ascenso MX

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ganar es la única opción para que los Cimarrones de Sonora obtengan su pase de entrada a la Fiesta Grande del Ascenso MX, cuando reciban hoy a los Venados de Mérida a partir de las 20:00 horas en el estadio Héroe de Nacozari.El último compromiso del Torneo Apertura 2017 significa la oportunidad final de la escuadra sonorense para que puedan sacar los tres puntos que necesitan para asegurar uno de los tres puestos que restan para la liguilla de la categoría.Los dirigidos por Mario Garía son novenos en la clasificación con 21 puntos y en caso de empatar necesitarían que Dorados no gane o que Correcaminos no se lleve el triunfo por más de tres anotaciones para que no puede igualarlos en la diferencia de goles.Además, que no haya un ganador en el partido entre Tampico Madero y Cafetaleros de Tapachula.De sufrir la derrota en su casa, las aspiraciones por avanzar a la ronda de los ocho mejores se complicarían por la combinación de resultados que no están en sus manos.