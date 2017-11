No hay mañana

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ganar o ganar: Esa es la única posibilidad para que Cimarrones de Sonora tenga en la bolsa su pase de entrada a la Fiesta Grande del Ascenso MX.El último compromiso del Torneo Apertura 2017 será en casa para Cimarrones, que recibe hoy a Venados de Mérida a las 20:00 horas en el estadio Héroe de Nacozari en busca de los tres puntos que necesitan para asegurar su lugar en la liguilla.El triunfo de visitante contra Atlante significó un tanque de oxígeno en sus aspiraciones al ubicarlos en el noveno puesto de la tabla con sus 21 puntos y tener en sus propias manos su futuro en el torneo al no depender de ningún otro resultado, más que de su posible victoria.En caso de empatar, los sonorenses llegarían a 22 unidades y necesitarían que Dorados no gane o que Correcaminos no se lleve el triunfo por más de tres goles para que no iguale a estos en la diferencia de goles. Además, que haya un ganador en el choque entre Tampico Madero y Cafetaleros de Tapachula.De perder hoy en casa, el cuadro que dirige Mario García tendría mínimas opciones de avanzar.Los yucatecos también son uno de los equipos que están en la pelea por los tres boletos restantes para esta fase; son sextos de la clasificación con 22 puntos y una victoria como visitante los clasificaría de manera directa, mientras que la derrota les complicaría el panorama, por lo que serán un rival muy peligroso.En sus filas los Venados cuentan con viejos conocidos de la afición sonorense, el portero Armando Navarrete, el defensa central Rodrigo Íñigo y el mediocampista y ex capitán del equipo "cornudo", Aldo Polo.