La recompensa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El que Cimarrones de Sonora ocupe los primeros lugares de la clasificación es parte del trabajo y sacrificio realizado a lo largo de este Torneo Apertura 2017, aseguró el jugador del equipo Johan Vásquez.El defensa de 18 años expresó que todo el plantel se encuentra estable física y mentalmente tanto dentro como fuera de la cancha, para ubicarse en el cuarto puesto de la tabla con sus 17 puntos en 10 partidos disputados en el certamen."Estamos contentos por todos los triunfos que se nos están dando, todo el trabajo ahora sí se nos está recompensando y estamos siguiendo igual para jugar así en busca de la cima."Se debe a todo el sacrificio que hemos hecho en estos cuatro meses que hemos estado, la verdad que nos hemos esforzado demasiado, hemos trabajado como en lo mental como en lo físico, además de dentro y fuera del campo", comentó.En materia individual, el zaguero ha saltado a la cancha como parte del once inicial en nueve partidos de liga, situación que lo tiene con la confianza en lo más alto y en busca de mantener ese nivel en lo que resta del torneo. Sus números son de 810 minutos jugados y tres tarjetas amarillas."Estoy muy feliz con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con el profesor que es el que me ha dado la confianza para seguir jugando, y dentro de la cancha me he sentido demasiado contento y lo hecho bien en lo que va del torneo", declaró el futbolista.