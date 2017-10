Motivado, pero no relajado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El volver a los primeros puestos de la clasificación tras la victoria contra Dorados de Sinaloa fue un resultado de plena motivación para el equipo de Cimarrones de Sonora , reconoció el jugador, Luis Oropeza.Los tres puntos obtenidos contra los sinaloenses mandaron a los "cornudos" del octavo al cuarto lugar de la tabla, pero el mediocampista está consciente que a estas alturas del torneo nada está seguro y con la encomienda de mantenerse en zona de liguilla."Estamos bien, estamos muy motivados por el triunfo del sábado que nos mantuvo ahí otra vez en los primeros lugares de la tabla, pero sabemos que no debemos estar relajados para seguir sumando más puntos", expresó.Pese al resultado favorable como local, el futbolista de 21 años no está del todo satisfecho con el funcionamiento y especificó que la contundencia frente al arco será uno de los aspectos a corregir de cara al próximo compromiso."Yo creo que ser más contundentes en el área, atacar más, porque el sábado nos faltó ser así y cositas así en la defensa, ser más dinámicos todavía en la cancha como equipo", indicó.Con nueve partidos como titular en el torneo, el nacido en la capital sonorense tiene la mente puesta en mantener ese nivel individual que lo tiene afianzado en el once inicial de Mario García."Me he sentido muy bien con la confianza que me ha dado el ‘profe’, seguir manteniendo con los entrenamientos, con esfuerzos y en los partidos también", declaró.