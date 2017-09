Un estilo de vida

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ayudar a las personas a mejorar su estilo de vida con diversas formas de entrenamiento es el objetivo de ex triatleta Iván Trejo Moreno con su proyecto Trizon.



Iván inició en el mundo del ejercicio a los ocho años como atleta de natación, sus padres fueron quienes lo llevaron a su primera clase como una manera de formación.



“Como a muchos niños mis papás me llevaron a clases de natación como una manera de formación en mi vida personal, desde ese momento no he parado de hacer ejercicio en mi vida”, comentó.



Fue a la edad de 14 años cuando se empezó a acercar al mundo del triatlón, el cual le ha dado muchas satisfacciones en su vida.



“Llegué sin querer al triatlón, pero cada vez me fui metiendo más y más hasta que descubrí que era bueno para eso, aparte del gusto que le tenía”.



Hoy en día presume de decenas de competencias nacionales e internacionales en las que llegó a participar y destacar en cada una de ellas dentro de los primeros cinco lugares.



Ahora se encarga de ayudar a personas a estar en forma y llevar una buena salud con distintas maneras de entrenamientos al aire libre.

Todo inició por casualidad pues a sus 18 años la gente se le acercaba a preguntarle sus rutinas de entrenamiento.



“Yo empecé con esto por puro hobby, a mis 18 años la gente me pedía tips para llevar mejores entrenamientos y a mí me gustaba mucho ver como seguían mis consejos. Todo eso me llevo a lo que ahora es Trizon”, añadió.



Trizon se divide en varias áreas, desde entrenamientos para triatletas, corredores, entrenamientos funcionales de trail running, de hipertrofia y TRX, que son ejercicios en suspensión que se desarrollan a través de un arnés sujeto por un punto de anclaje.



“Nosotros nos dedicamos a entrenar a gente de todas las edades y en cualquier situación física en la que se encuentren. Aquí les ayudamos a cumplir todos sus objetivos y si no los tienen muy claro, les ayudamos a encontrarlos”, comentó Iván.



De cada uno de ellos se encargan especialistas y expertos en el tema, así como también nutriólogos que ayudan a los clientes a combinar de manera adecuada su alimentación con sus

entrenamientos.



“Todo nuestro personal son profesionales que estudiaron una carrera respecto al tema y que cuentan con mucha experiencia”, agregó.



Fue en abril del 2016 cuando Trejo Moreno abrió las puertas de Trizon, cuyos entrenamientos se realizan en el Estadio Castro Servín, con alrededor de 30 personas. Hoy en día, 17 meses más tarde ya son más de 120 personas las que reciben este tipo de acondicionamiento físico.