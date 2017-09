Se empapa Alaniz de color naranja

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un conocimiento muy grande es el que el receptor de los Naranjeros de Hermosillo, Bernie Alaniz, ha adquirido en la primera semana de pretemporada, en todos los aspectos.



El joven prospecto de los Rockies de Colorado, quien ha estado en la academia de República Dominicana, ha tenido una buena experiencia en los primeros días de actividades en el Estadio Sonora.



"La verdad me he sentido contento por la oportunidad que me dio el equipo, me siento contento de que me han tratado bien gracias a Dios. He aprendido bastante, tanto a la ofensiva como a la defensiva", destacó.



Alaniz también comentó que llegó a este equipo y a los entrenamientos con la mente puesta en ayudar a los suyos, ya que considera que las metas deben de ser siempre colectivas y no tanto en lo individual.



"Mi meta siempre es mejorar, todo lo que pueda y todo lo que tenga que hacer para poder ayudar más a mi equipo, todo mi trabajo está puesto 100% en esto. Me siento bien y con buena actitud para quedarme con el equipo".



Benie se ha quedado muy contento por el recibimiento que le ha dado el grupo, recordando una experiencia que vivió cuando perdió el ticket que tenía para la comida y uno de sus compañeros le dio el suyo.