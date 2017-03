Un joven veterano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con un gusto especial por el beisbol, pero con una pasión desbordada por el futbol, el regiomontano Abraham Darío Carreño ha vivido una sólida carrera que lo ha llevado incluso a disputar un Mundial del Clubes con el Monterrey.El jugador que ha tenido un largo paso por el balompié nacional destacó que recuerda perfectamente sus inicios, donde nació una etapa en la que probó varios deportes hasta que llegó al que le daría una carrera profesional.“Es muy extraño porque a mis papás y abuelitos les gustaba beisbol y yo empecé jugando de pitcher y la verdad que iba y entrenaba y jugada en los domingos en un club deportivo donde también jugaba futbol y poco a poco me fue gustando más”, recordó.Tras llegar a las fuerzas básicas de Rayados a los 10 años de edad, llevó todo un proceso donde incluso jugó con Dorados de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero su talento y perseverancia lo hicieron destacar.“Me tocó salir a Segunda División con los Dorados de la Fuerza UACH de Chihuahua y después regreso a Monterrey porque había hecho un buen torneo y me estaban siguiendo a pesar de que ya había salido de ahí.“Me hablan a los seis meses porque me dicen que Ricardo La Volpe quería verme, quería probarme y entonces llego al primer equipo en 2008 y en un partido contra Atlas el 11 de octubre del 2008 jugando 15 minutos, hago mi debut”, rememoró.Aunque su presentación en Primera la cataloga como uno de los momentos más importantes que ha vivido, confesó que las horas previas fueron muy complicadas porque los nervios llegaron a apoderarse de él.“Había ido con el primer equipo y estaba concentrado, entonces te da ese nerviosismo de no saber qué va a pasar, la verdad que sentía medio raro del estómago y en cuanto me llama Ricardo La Volpe y entro, desapareció todo eso”, recordó.Situaciones como la que vivió en 2012 donde disputó en Mundial de Clubes y todos y cada uno de los goles que consiguió en Primera División son los momentos donde el regiomontano ha tenido lapsos felices que se quedarán en su corazón.“Los goles que he hecho en Primera División los tengo guardados en la computadora, en la mente y en el corazón para siempre y estar jugando en el máximo circuito es algo muy bonito y no me rindo. Es lo que guardo, goles campeonatos, finales, Mundial de Clubes y Libertadores”, declaró.Son muchas las anotaciones, pero la que el delantero de 29 años más recuerda fue la que consiguió ante el Atlante en el 2009 cuando tras un rebote al disparo de Humberto Suazo, prende la pelota de aire y le marca al recién retirado Federico Vilar.Después de pasar por Cafetaleros de Tapachula en el Ascenso MX, Carreño Rohan vive una nueva experiencia con Cimarrones de Sonora , proyecto que vio con buenos ojos y con quien planea regresar al máximo circuito mexicano.Pero las alegrías no han sido lo único que ha vivido, y recuerda con nostalgia la ocasión donde un problema congénito en una de sus rodillas estuvo a punto de retirarlo de las canchas de forma permanente.“Hablando con el doctor le preguntaba que si con esta lesión podía jugar y me dijo que sí, pero que también había posibilidades de que no, yo creo que ese fue mi mayor miedo y horas antes estaba en duda de operarme”, indicó.Sin embargo, su médico le recomendó que se practicara la cirugía porque en caso de que no lo hiciera, era altamente probable que en menos de tres años no pudiera seguir practicando este deporte.Hobbie: Jugar con mis hijos, divertirme con ellos.Comida: Tacos y hamburguesas.Música: De todo, no tengo una que sea mi favorita. En mi celular tengo de todo y para todo momento.Película: Toy Story desde que era niño y las series del Chavo del 8 y de Caballeros del Zodiaco.Momento más feliz fuera de las canchas: Cuando nacieron mis hijos y cuando me casé.Futbolista: Ronaldo, el R9. Es un ídolo para mí.Abraham Darío Carreño RohanEdad: 29 añosFecha de nacimiento: 13 de enero de 1988Lugar: Monterrey, Nuevo LeónPosición: DelanteroEstatura: 1.83 metrosPeso: 81 kilogramos