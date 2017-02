Tiene Édgar ambiciosa meta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Buscar opciones para desarrollar su juego en el beisbol asiático y si es posible regresar a alguna organización de Grandes Ligas es la meta que tiene en mente el lanzador regiomontano Édgar González.



El ex naranjero de Hermosillo, quien se encuentra en la capital de Sonora de vacaciones con su esposa, afirmó que el plan principal está en los Sultanes de Monterrey de la Liga Mexicana de Beisbol, pero no quita el dedo del renglón de jugar en el extranjero.



“Es un hecho que ahí están los Sultanes de Monterrey, soy nativo de ahí y es el equipo que me vio crecer, pero la idea es haber si sobresalen ofertas de Japón, de Corea o incluso de Estados Unidos”.



“Estoy consciente de que volvería a empezar de abajo, desde Triple A y ya posteriormente regresar a Grandes Ligas que es la idea, todavía tengo chanza con 33 años y no voy a quitar el dedo del renglón, voy a seguir luchando y seguir peleando”, comentó.



Además, recordó que en el 2016 estuvo muy cerca de jugar en Asia y que este año han resurgido los rumores, pero hasta el momento no hay nada concreto, por lo que su mente está puesta en Sultanes.



OTRA OPORTUNIDAD



Para el lanzador derecho la década que jugó en el considerado mejor beisbol del mundo y lo que le ha tocado vivir en México lo han hecho un jugador más responsable y más completo, con lo que buscará una segunda oportunidad.



“Ahora ya es diferente, más maduro, más centrado, un hombre de familia se podría decir; ahora sí valoro bien todas las cosas, todas las oportunidades sean mínimas, sean muchas”, mencionó el jugador.



Fue el miércoles cuando se anunció el roster mexicano que participará en el Clásico Mundial de Beisbol y González Elizondo recuerda la ocasión que lo disputó, así como las dos veces donde tuvo que dejarlo de lado por buscar afianzarse en sus organizaciones de Grandes Ligas.



En el 2006, la primera edición, incluso le tocó abrir aquel juego donde México eliminó a Estados Unidos, pero en par de ocasiones, en 2009 y 2013, afirmó, tuvo que poner por delante sus aspiraciones con Atléticos de Oakland y Astros de Houston.



“En base a esas dos últimas oportunidades que desaproveché más que todo por mi carrera personal y que sí me funcionó, creo que este año no me tomaron en cuenta”, indicó el pelotero.



SENTIMIENTOS ENCONTRADOS



Tras vivir su primera temporada en el beisbol invernal en la que no portó la franela de los Naranjeros de Hermosillo, Édgar confesó que tuvo sentimientos encontrados cuando le tocó estar en el Estadio Sonora enfrentando a su ex equipo.



“Esos 15 años consecutivos me ayudaron a identificarme mucho con el público, con la afición, con la directiva, con toda la gente hermosa de Hermosillo y ahora que regresé fue muy triste el estar uniformado de otro equipo y ver que mis rivales era el equipo de mis amores”, indicó.



A pesar de ello, expresó, su experiencia con Tomateros de Culiacán lo ha dejado muy feliz ya que se sintió muy arropado por la directiva y por sus compañeros.