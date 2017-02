Polo aprende la lección

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Conscientes de que no pueden regalar medio tiempo como lo hicieron ante Lobos BUAP es como dejó la derrota de 3-2, indicó el mediocampista de Cimarrones de Sonora , Aldo Polo.Polo, quien ocupa la banda de capitán cuando Othoniel Arce no está en el campo, indicó que el descalabro no mermará en lo profundo del ánimo de la escuadra sonorense porque la revancha llegará pronto."A final no nos tienen por qué afectar, sabemos que hemos hecho un buen trabajo, sabemos que no podemos regalar ni 5 minutos y regalamos medio tiempo allá en Puebla y nos costó. Igual después tuvimos una buena reacción y tenemos que darle la vuelta a la página", destacó.Aunque la posibilidad de volver a la senda del triunfo la tendrán hoy mismo ante Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, el compañero de Kalú Gastélum en la media cancha comentó que esperan un duelo complicado ante los equinos."Va a ser un equipo muy difícil, de tú a tú. Sabemos que es un muy buen equipo, pero estamos conscientes de que aquí en casa tenemos que hacernos valer con el apoyo de la gente", destacó.Después de quedarse cerca de empatarle a Lobos BUAP en la liga después de ir abajo 3-0, al igual que a Correcaminos en la Copa MX, el capitalino expresó que cuando se ponen a jugar, pueden conseguir resultados positivos.