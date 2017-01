Tendrá sabor a revancha

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una revancha y la oportunidad de dejar en el pasado el mal arranque es lo que se vivirá hoy ante Mineros de Zacatecas en la segunda jornada del Clausura 2017, aceptó el portero de los Cimarrones de Sonora , Gabino Espinoza.Para el nacido en Magdalena de Kino y quien saltó como titular a la cancha el sábado pasado, todavía está muy lantente la eliminación que sufrieron el pasado mes de noviembre a manos de los dirigidos por Ricardo Rayas.“Creo que es una pronta revancha y una muy buena, y es también una oportunidad para hacer bien las cosas, hacer lo que el equipo sabe hacer porque estamos preparados para sacar un buen resultados ante Mineros”, mencionó.Después de volver a ser de la partida de Juan Carlos Chávez en la portería, la clave para mantenerse fijo en el arco, aseguró, es el trabajo que se hace a media semana donde dejará todo para conseguirlo.“El torneo pasado tuve la oportunidad de jugar varios minutos y ahora me la están dando de nueva cuenta. No hay como trabajar y seguir mostrando lo que he venido haciendo en lo individual para estar ahí presente”, dijo.Referente a la derrota ante Celaya donde recibió tres goles, Espinoza afirmó que la clave fueron ciertas imprecisiones y la falta de comunicación, así como la falta de comunicación, situación que, desde su punto de vista, son fáciles de corregir.