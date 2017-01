Julia lidera la votación

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con un total de 9 mil 908 votos, equivalente al 36.19 % de la votación total, la artemarcialista, Julia María Martínez lidera la votación a Deportista del Año del Premio al Mérito Deportivo EL IMPARCIAL 2016, tras el conteo parcial hasta las 19:00 horas de ayer.



La atleta mantiene una amplia ventaja de 4 mil 190 sufragios sobre su más cercano competidor, la gimnasta Brenda Nova, que registra un total de 5 mil 718 con el 20.89%, para ubicarse en el segundo sitio.



En el tercer lugar se encuentra el pelotero Pedro Antonio González con el 6.56%, equivalente a mil 795 votos, seguido de la nadadora Maya Vargas con mil 431 que suma el 5.23% de la votación.



En tanto por la categoría de Trayectoria Deportiva, la ex basquetbolista Olivia Carrillo se ubica a la cabeza con la cantidad de 5 mil 687 sufragios del 35.14% de la votación parcial.



Esto con una ventaja de mil 122 votos sobre el ex futbolista Tomás Meraz Caballero, que cuenta con 4 mil 565, equivalentes al 28.20%, con lo que se encuentra en la segunda posición dentro de esta categoría.



Por el tercer sitio, se posiciona el ex beisbolista Jesús Rosario Rodríguez con el 14.98% que suma un total de 2 mil 425 sufragios, seguido del atleta Javier Mahonri Carrasco con mil 12 votos y el 6.25%.



La votación cierra el martes 17 de enero a las 12:00 horas y el ganador se dará a conocer un día después.



LÍDERES



Deportista del Año

1. Julia María Martínez 9,908

2. Brenda Nova 5,718

3. Pedro A. González 1,795



Trayectoria Deportiva

1. Olivia Carrillo 5,678

2. Tomás Meraz 4,565

3. Rosario Rodríguez 2,425