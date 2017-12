Tormenta asegurada

LAS VEGAS()

Tanto Orlando Salido como Miguel Román son ejemplos claros, constantes y hasta extremos del llamado "mexican style". Y tenerlos frente a frente en el ring deberá resultar en una de esas peleas de alarido, de constante acción y emociones.



"Siri" Salido (44-13-4, 31 KO’s) y "Mikey" Román (57-12-0, 44 KO’s) se enfrentarán esta noche a 10 rounds en peso Superpluma, encabezando una cartelera de Zanfer que tendrá como sede el majestuoso Mandalay Bay Events Center.



La pelea será televisada en vivo por HBO en el programa Boxing After Dark, comenzando a las 21:30 horas (tiempo de Sonora).



En la ceremonia de pesaje, Salido no marcó el peso acordado en un primer intento, marcando 131.5 libras, media libra más, pero luego de un segundo intento marco 130. Quedando solucionado todo. Román no tuvo problemas para marcar la división y ambos mostraron físicos bien trabajados y marcados.



A la hora de posar para los fotógrafos, la confianza de ambos fue evidente. Y cuando externaron su opinión respecto a la contienda, coincidieron en que ofrecerán una pelea



espectacular.



"Una leve confusión en la báscula, pero todo está bien, dimos el peso acordado, me siento muy fuerte y estoy ansioso por que llegue la hora del combate, mi motivación es alta y Román no detendrá mis planes de enfrentar a Berchelt en el 2018", expresó el sonorense.



De ganar Salido, tiene la promesa de que disputará el campeonato mundial Superpluma CMB a Miguel Berchelt dentro del primer trimestre de 2018.



De ganar Román, podría retar al ganador entre Tevin Farmer y Kenichi Ogawa, que en la misma función se disputarán el título del mundo Superpluma versión FIB, o bien, medirse en una pelea de gran atractivo al ex campeón del mundo, Francisco Vargas, que de igual manera tomará parte en la función de esta noche, midiéndose al inglés Stephen Smith.



HORA DE DEMOSTRAR



Para los prospectos invictos de Zanfer, Jaime Munguía, el ex olímpico Joselito Velásquez y Pedro Durán, esta función representa la gran oportunidad de demostrar su potencial y dar el siguiente paso para convertirse en realidad, dejando de ser promesa, y hacer que los planes ya no sean a futuro, sino en el presente.