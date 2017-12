Gran cosecha de Sonora

(GH)

La Ola Roja se quedó con 25 medallas en el Torneo Nacional del Pavo que concluyó en San Luis Potosí, San Luis Potosí, de las cuales 10 fueron del máximo color.



El certamen terminó el jueves en la capital potosina en donde Sonora cerró la segunda jornada con cuatro de oro y par de platas para despedirse del evento sumando una decena áurea, otra del color argento y cinco bronces.



En la actuación final de la selección sonorense de halterofilia, los ganadores de medallas doradas fueron Adolfo Alejandro Fernández (85 kilos en la Sub 20), Eduardo Gutiérrez (94 en Sub 20), Rogelio Gurrola (77 en Primera Fuerza) y Perla Covarrubias (69 en Sub 20). Las de plata correspondieron a Ismael Anaya (más de 105 en Sub 20) y Rodrigo Román (77 en Primera Fuerza).



Las seis preseas de la última jornada se sumaron a las 19 que consiguieron los pesistas para sumar el total de 25, sobresaliendo en ese certamen masivo al que acudieron alrededor de 500 levantadores de todo el País.



Los primeros cinco campeones del Torneo Nacional del Pavo fueron Jordan Navarro (44 kilos Pre-Infantil), José Daniel Figueroa (40 en Sub 13), Christian Grijalva (62 en Pre-Infantil), Juan Barreras (62 en Su 15), Danira Montes (48 en Sub 17) y Naomi Montes (44 en la Sub 15).



Las otras ocho de plata las ganaron Juan de Dios Pérez (36 en Pre-Infantil), Nicole Cruz (40 en Sub 13), Danna Ripalda (44 en Sub 13), Anthony Vázquez (40 en Sub 13), Ana Kamila Mendoza (53 en Sub 13), Valeria Martínez (48 en Sub 15), Daphne Guillén (58 en Sub 15) y Ana Paola Valenzuela (69 en Sub 17). Mientras que Naomi Jashimoto (44 en Pre-Infantil), Alejandra Atondo (40 en Pre-Infantil), Andrea Osuna (53 en Sub 15), Henry Guillén (48 en Sub 15) y Carlos Ortiz (56 en Sub 15), obtuvieron los bronces para Sonora.