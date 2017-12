Mantiene Ortega motivados a Yaquis

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la autoridad que le dan 16 temporadas dentro de la Liga Mexicana del Pacífico, el lanzador de los Yaquis de Ciudad Obregón, Pablo Ortega, declaró que se han explotado todas las posibilidades para sacar al equipo adelante.



Como uno de los integrantes de la rotación abridora de los cajemenses, destacó que a pesar de todo lo que ha pasado con el equipo, se encuentran en buena posición para buscar la postemporada.



"Hemos estado buscándole por todos lados, estamos haciendo ajustes en lo general. Creo que ahorita estamos en una posición buena de cara al playoff y lo único que queda es seguir trabajando duro", dijo.



Al ser uno de los que tiene más camino recorrido, el sinaloense aprovecha esos conocimientos para hablar con los jugadores que no cuentan con tanta experiencia, para que el ánimo de salir adelante no decaiga.



"Simplemente se les comenta que no bajen la guardia y que no hay que rendirse ante nada, siempre y cuando tengamos la posibilidad de hacer las cosas, y viceversa, ellos me aconsejan y se tiene su punto de vista", explicó.



Después de que la campaña anterior la jugara con Naranjeros de Hermosillo, el apodado "Maestro" recordó de muy buena forma su estadía en el club de la Capital de Sonora, con quienes llegó hasta la semifinal.