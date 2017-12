Regreso Explosivo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un tablazo de Fernando Pérez le dio vida a Naranjeros de Hermosillo para que derrotaran 4-3 anoche a Yaquis de Ciudad Obregón, en el arranque de la serie en el Estadio Sonora.



Cuando el juego se encontraba 3-0 a favor de los cajemenses en la octava, Pérez pegó su noveno estacazo de la campaña por todo el prado derecho, trayéndose por delante a Jorge Flores y Jason Bourgeois para emparejar la pizarra.



El ataque en ese rollo concluyó con la voltereta hermosillense, cuando Jermain Curtis pegó batazo por el centro del diamante que el segunda base no pudo contener y que Efrén Navarro aprovechó para llegar quieto a home.



La victoria le correspondió a Carlos Fisher (1-0), a pesar de que sólo trabajó un tercio de entrada donde abanicó a su rival, después de que el debutante David Holmberg no pudiera caminar más allá de tres rollos. El rescate fue de César Vargas.



Tras una gran salida de David Reyes, quien a pesar de sus dos hits tolerados en seis episodios no pudo ganar, la derrota fue para Miguel Mejía, quien aceptó todo el castigo en la octava.



Los cajemenses se habían ido adelante en la tercera cuando Dustin Martin pegó sencillo que remolcó a Tomo Otosaka y Justin Greene, mientras que en la octava lo ampliaron 3-0 con hit de Emmanuel Ávila.



Pablo Ortega (1-6) será hoy el abridor por Yaquis, mientras que Josh Outman (0-0) hará su debut como naranjero.