Trofeos escondidos

HERMOSILLO, Sonora(Patricia Terán)

Era 2001, Ana Érika Gutiérrez Valdez ganó su primera medalla de oro en la Universiada Nacional. Los siguientes siete años la historia se repitió y al final de su carrera logró acumular un sinfín de preseas, que ahora conserva guardadas en cajones de su casa.



Ella estudió la licenciatura y maestría de Administración de Empresas en la Universidad de Sonora. Ahí ganó ocho veces consecutivas el primer lugar y pasó a la historia como la máxima lanzadora de jabalina del equipo de atletismo búho.



Subir a un podio motiva a los deportistas a continuar con el esfuerzo que hacen por ellos mismos y por su alma Máter. Son 75 años que la institución ha visto grandes glorias deportivas y no existe un lugar para exhibirlas.



"Qué bonito que hubiera un nicho donde la gente pudiera ver lo que se ha obtenido porque hemos sido muchísimos los deportistas que hemos puesto en alto el nombre de la universidad.



"Poder traer a nuestros familiares, en mi caso a mis hijos, que vengan y digan ‘mi mamá tuvo estos trofeos’, que lo vean desde otra perspectiva de que hay cierto valor y reconocimiento al trabajo que hubo en su momento, que hizo uno como deportista", aseguró Érika Gutiérrez.



El caso más reciente es el del equipo de softbol femenil de la Universidad, que logró el campeonato estatal y se llevó un trofeo de aproximadamente un metro que, al no tener un lugar designado, ahora está en la oficina del Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad Física.



Para Fernando Bernal, jefe de esta área, la institución no cuenta con la infraestructura apropiada para tener un Salón de la Fama como tal, o al menos, un lugar en el que se exhiba el palmarés estudiantil.



"Nosotros desgraciadamente no tenemos el recurso para hacer este tipo de cosas, pero lo vamos a hacer de acuerdo a nuestras posibilidades con algunos entrepaños, vidrios como vitrinas, adecuar para que al menos los que se estén logrando tenerlos resguardados. Nos vamos a adaptar a lo que tengamos", explicó.



El problema no sólo tiene que ver con la falta de un espacio físico para los premios para conservar todos los trofeos. La Máxima Casa de Estudios de Sonora no cuenta con un registro de los logros deportivos que se han obtenido a lo largo de su historia.



"Los tenemos en la bodega; por ejemplo éste ahorita aquí está en la oficina porque acaba de llegar, hay otros que están en bodegas, o que se han ido lastimando. Normalmente aterrizan en la universidad, pero hay entrenadores que por no tener dónde ponerlos los guardan en su casa", dijo Fernando Bernal Reyes.



En la última década la institución ha permanecido constantemente entre los 10 primeros lugares del medallero en la Universiada, aseguró Bernal Reyes, y recuperar el registro de 75 años es una tarea titánica, pero poder empezar con lo que se tiene, no está tan alejado de la realidad.



"A pesar de que no se ha tenido la precaución de tener ese registro, es para sentirse orgulloso porque contamos con un recurso bastante limitado, esto te enorgullece más, hacer mucho con poco", señaló.



De acuerdo con el Jefe del Departamento, la idea de que la Unison cuente con un recinto que conserve las glorias deportivas no es una utopía, y de hecho existe un proyecto para materializarlo dentro del propio gimnasio universitario.



"En las escalinatas, en una parte visible donde podríamos poner algunas vitrinas, porque realmente es más fácil que nosotros cuidemos lo que nos pertenece. La idea es dar honor a quien honor merece", enfatizó.



A la par de ello, Domingo Valdez, ex beisbolista y actual presidente de la Fundación Gustavo Hodgers, es uno de los precursores de la idea de crear un nicho del deporte exclusivo de la Unison.



La idea de Valdez y del grupo que lo acompaña en este proyecto es realizar una convocatoria para que hijos y nietos de ex deportistas Búhos donen los trofeos y reconocimientos que tengan.



"Queremos preservar la memoria de los deportistas de la universidad para orgullo de sus familiares y así revivir la grandeza de nuestra Alma Máter, porque para los que jugamos eso sería un gran homenaje", recalcó Valdez.



Mientras eso sucede, muchos de los reconocimientos adornan las casas de quienes los ganaron. Otros son parte de la decoración de una oficina y de otros más, ni siquiera se sabe cuál fue su destino.