Un objetivo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El mediocampista de los Soles de Sonora, Daniel "Cholo" López, se declaró listo para dar inicio con la nueva temporada dentro de la Major Arena Soccer League, tercera en la historia del equipo sonorense, este 16 de noviembre en el CUM.



"Estamos trabajando muy duro como nos lo pide el profesor y tratamos de hacer las cosas de lo mejor posible",



comentó.



López ha pertenecido a los Soles desde la temporada 2015-2016, cuando el equipo debutó en la MASL y reconoció el compromiso que siente con la afición y sus compañeros.



"Siento mucho compromiso, me siento con más obligación dentro de la cancha y con más disponibilidad a apoyar a mis compañeros y brindarle grandes satisfacciones a la gente que nos apoya.



Los Soles de Sonora acumulan ya dos subcampeonatos, las dos finales se perdieron ante el Baltimore Blast, y el "Cholo" afirmó que el objetivo será llevarse el título en esta nueva temporada.



"Para nosotros ya no es llegar a la final, para nosotros es quedar campeones porque ya llevamos dos subcampeonatos, que no es algo malo pero sabemos que podemos llevarnos el título".



El jugador de Soles sufrió fractura de tibia y peroné en marzo del 2016 en el duelo ante Las Vegas Legends, pero aseguró que esa lesión quedó en el pasado superado.