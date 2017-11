Jugar por Cataluña lo motiva

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El portar los colores amarillo, rojo y azul de la bandera de Cataluña lo hicieron salir de un retiro de poco más de tres años y hoy, Lluis Montfort Rifé defiende en Hermosillo de toda una nación.



Después de cuatro años de olvidarse por completo del boliche y apostarle más tiempo a su otra pasión, ser DJ, la capital de Sonora fue el escenario para que el adulto de 40 años regresara a tumbar bolos, ahora defendiendo a la que considera su nación.



"El sentimiento cambia, yo por ejemplo cuando jugaba campeonatos del mundo o campeonatos europeos con la selección española, te soy sincero, como no tengo ese patriotismo loco por España, sentía que jugaba para mí.



"Quería ganar la medalla yo, no es que la quisiera ganar por un País, sin embargo, esta vez que estoy jugando por Cataluña y en especial ahorita que está la situación política tan tensa, tengo tantos mensajes de la gente, es la primera vez que siento a 6 millones de personas apoyándome", dijo.



Montfort Rifé manifestó que no hay sentimientos negativos hacia la llamada "Madre Patria", sólo que necesitan sentir que sus tierras les pertenecen y poder tener autonomía.



"Nosotros en Cataluña no es que odiemos a España, evidentemente nos sentimos catalanes por encima de cualquier otra cosa. Simplemente tenemos un deseo legítimo de volver a tener una nación propia.



"Si nos trataran normal no tendríamos problemas en seguir siendo españoles, lo que pasa es que siempre hay un poquito de apretarnos de mal y de cuestionarnos porque hablamos en catalán", explicó.



En lo que respecta a los deportistas que nacieron en esa parte del mundo, pero que han sido considerados en los representativos españoles, el bolichista comentó que a la mayoría de ellos les gustaría mucho más defender la bandera a rayas.